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الأحد، 25-09-2022 01:45 م

الخصاونة: الأردن يقف بجانب ليبيا ويدعم أمنها

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِّدِّيق عمر الكبير.

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وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء وقوف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا الشَّقيقة، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأشقَّاء اللِّيبيُّون لدى الأردن.


كما أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام.


بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.


كما أكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.


 




 

 


 

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