الخصاونة: الأمن الغذائي متطلب رئيسي لتحقيق الأمن الوطني

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، إن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي هي أول استراتيجيَّة يتمُّ إعدادها للأمن الغذائي في الأردن.

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وأضاف الخصاونة، خلال حفل إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطَّتها التنفيذيَّة، أنّ الاستراتيجيَّة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بإعلان عام 2021 عاماً للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً للأمن الغذائي.



وبين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان سبَّاقاً في تسليط الضُّوء على الأمن الغذائي ومنحه أولويَّةً متقدِّمة على مختلف المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدَّوليَّة.



وأشار، إلى أن أهميَّة مفهوم الأمن الغذائي برزت خلال فترة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسيَّة - الأوكرانيَّة، حيث إنّ الأمن الغذائي متطلب رئيسي وضروري لتحقيق الأمن الوطني.



