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الجمعة، 21-10-2022 07:41 م

الخصاونة: الاحتفال بذكرى الموالد النبوي دلالة على حب الرسول وتعظيم لسننه

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الوكيل الإخباري - قال مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يعتبر دلالة على الحب والإجلال والإكبار لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيم سننه و اقتدائنا كمسلمين بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

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جاء ذلك لدى رعايته اليوم الجمعة احتفال مسجد صلاح الدين في العاصمة عمان بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الله عقيل وكبير الوعاظ في المملكة الشيخ أحمد الخضري.


وأضاف الخصاونة، أن لمولد النبي عليه الصلاة والسلام مكانة في قلوب المسلمين أطفالا وشبابا وشيوخا، نساء ورجالا، وهذا يدل على محبتهم للرسول العربي الهاشمي، وامتثالهم والتزامهم لتوجيهاته -عليه السلام- بعد ما يقارب ال 1500 سنة من بعثته صلوات الله عليه.


وأشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من خُلق على وجه الأرض، ومن هنا نفرح اليوم بمولده والخير الذي يرافق ذكرى مولده، ويرافق الذاكرين له بالصلاة عليه، والالتزام بأوامره وتوجيهاته وأخلاقه الكريمة فكان على خلق عظيم كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم.


 




 

 


 

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