الخصاونة : الجيش يجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق



الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن "غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر".



وقال الخصاونة في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث" الاثنين إن "غياب الحل السياسي لن يقودنا إلا لعبثية تكرار ما يحصل في غزة".



أما فيما يخص قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، فأكد الخصاونة أن "القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق".



وقال إن الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى ورفض الطلب.



كما أوضح أن المستشفى الميداني الأردني الجديد بغزة يحتوي على حاضنات للأطفال الخدج.

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