الخصاونة : الحكومة تكثف العمل الميداني

الوكيل الاخباري -

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قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بجولة ميدانية في لواء الأغوار الجنوبية اليوم السبت، وذلك في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي بدأها للعديد من المناطق في المملكة اخيراً.وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة التي رافقه خلالها وزراء المياه والري محمد النجار والزراعة خالد حنيفات والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل والشباب محمد النابلسي والداخلية مازن الفراية والصحة الدكتور فراس الهواري ومتصرف لواء الاغوار الجنوبية خالد القضاة، المرافق العامة والحيوية ومشروعات انتاجية وخدمية في المنطقة تسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك تعمل على تكثيف العمل الميداني والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها.ولفت رئيس الوزراء الى ادراك الحكومة للتحديات التي تواجه المواطنين في مناطق الاغوار وضرورة التركيز على المشروعات الانتاجية والخدمية التي تسهم في توفير حلول لمشكلتي الفقر والبطالة.وشملت زيارة رئيس الوزراء نادي شباب غور الصافي الرياضي الثقافي ومستشفى غور الصافي الحكومي ومشروع ” اليسر ” الزراعي لإنتاج شجرة المورينجا ومشروع سد ابن حماد لتخزين المياه.