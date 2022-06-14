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الثلاثاء، 14-06-2022 04:33 م

الخصاونة : الحكومة ستتعاون مع الأمانة لتمويل مشاريع

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن استراتيجية امانة عمان بما تشمله من مشاريع وبرامج ومؤشرات قياس وتقييم، قابلة للتطبيق وواقعية.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة ستتعاون مع الأمانة لتمويل مشاريع مدرجة في الاستراتيجية من خلال الجهات المانحة، بخاصة البيئية منها وزيادة عدد الحافلات التي تعمل على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وبين أن الحكومة مهتمة في مشروع تدوير النفايات المنوي تنفيذه من قبل الأمانة، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تعميم فكرة المشروع بالمملكة على أن يبدأ من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

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