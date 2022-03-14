الخصاونة: الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الحكومة ستعمل على اتخاذ إجراءات تخفيفيَّة لعودة السِّياحة العلاجيَّة في الأردن، وذلك خلال لقائه الوجهاء والفعاليَّات الرسميَّة والشعبيَّة ونوَّاب وأعيان محافظة جرش. اضافة اعلان





وبين الخصاونة أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وضعت الأردن في موقع آمن غذائيَّاً في ظلَّ الاضطرابات المستجدَّة، خصوصاً الأزمة الرُّوسيَّة - الأوكرانيَّة.



وأضاف "لا يعيبنا في الأردن شحّ الموارد، فقد كان ذلك مدعاة لتحقيق قصص نجاح كثيرة بالعصاميَّة والإبداع والوطنيَّة".



وأشار إلى أن محافظة جرش زاخرة بإبداعات أهلها في المشاريع الصغيرة والرياديَّة المُنتجة، وسنتَّخذ كلَّ الإجراءات اللازمة لتمكينها ودعمها عبر الصناديق الحكوميَّة.



