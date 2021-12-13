الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة لا تتستر على أي فاسد.

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وقال الخصاونة، في معرض رده على سؤال للنائب محمد عناد الفايز، خلال جلسة الإثنين النيابية، ” الحكومة لا تتستر على أي فاسد، ولا نتستر على أي شيء خاطئ أو أي قضية يشوبها فساد”.



وأضاف، أن الحكومة ستزود النائب الفايز بالإجابات الكافية حول اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات الأخرى.



وبين أن العقد شريعة المتعاقد، وهذه الاتفاقيات تتضمن شروط جزائية كبيرة.

من جهته، قال النائب محمد الفايز، إن وزير الطاقة السابقة هلة زواتي، أوردت في إجاباتها على الأسئلة النيابية “دفاع ” عن شركات الطاقة.



وطالب الفايز بمحاسبة وزير الطاقة الذي وقع اتفاقيات الطاقة التي تمتد لـ 27 عاماً، وتقييمها كل عام.



وتساءل الفايز، عن عقود الطاقة المتجددة، وكلف شراؤها والكلفة التي تم الاتفاق عليه لشراء الطاقة من مشروع العطارات.



من جهته، قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ضمن النماذج العالمية المعمول بها، وهو ما تم باتفاقيات وزارة الطاقة.