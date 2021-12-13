الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

نقابة الفنانين لـ " الوكيل": ربيع شهاب بخير

أمطار رعدية مساء غدا الثلاثاء

الفايز: تكتم على أسماء المتنفذين في شركات الطاقة

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة الشهر القادم - تفاصيل الشرائح وقراءة العداد

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

الإثنين، 13-12-2021 11:15 ص

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

720216114115398933740


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة لا تتستر على أي فاسد.

اضافة اعلان


وقال الخصاونة، في معرض رده على سؤال للنائب محمد عناد الفايز، خلال جلسة الإثنين النيابية، ” الحكومة لا تتستر على أي فاسد، ولا نتستر على أي شيء خاطئ أو أي قضية يشوبها فساد”.


وأضاف، أن الحكومة ستزود النائب الفايز بالإجابات الكافية حول اتفاقيات الطاقة الموقعة مع الشركات الأخرى.


وبين أن العقد شريعة المتعاقد، وهذه الاتفاقيات تتضمن شروط جزائية كبيرة.
من جهته، قال النائب محمد الفايز، إن وزير الطاقة السابقة هلة زواتي، أوردت في إجاباتها على الأسئلة النيابية “دفاع ” عن شركات الطاقة.


وطالب الفايز بمحاسبة وزير الطاقة الذي وقع اتفاقيات الطاقة التي تمتد لـ 27 عاماً، وتقييمها كل عام.


وتساءل الفايز، عن عقود الطاقة المتجددة، وكلف شراؤها والكلفة التي تم الاتفاق عليه لشراء الطاقة من مشروع العطارات.


من جهته، قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ضمن النماذج العالمية المعمول بها، وهو ما تم باتفاقيات وزارة الطاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4aad7499-be24-4cfa-9879-82238627f90a

حوار أمني سعودي ايراني في عمّان

11202125125919222741800

مياهنا: توقف الضخ 12 ساعة عن هذه المناطق - أسماء

مستشفى-الطفيلة-الحكومي-الجديد-2020120

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

image (11)

العمر التشغيلي وتغول الشركات.. سائقوا التطبيقات الذكية يعتصمون أمام "النقل البري" - صور

233722_3_1514993878

الصناعة والتجارة: المخابز ملزمة بتوفير الخبز العربي الكبير

لمبة-موفرة-للطاقة

الحكومة توزع وحدات إنارة موفرة للطاقة على 600 منزل في غور فيفا

أخبار متعلقة
9201912155948132

المعايطة: الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته

بشر-الخصاونة

الخصاونة يصل رام الله

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء يوم الأربعاء

11202117103248136634479

رئيس الوزراء : التحديث يجب أن يشمل المنظومة الإدارية والاقتصادية

1120211517341966752999

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع

fff

الخصاونة يعلن عن تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية