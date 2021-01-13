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الأربعاء، 13-01-2021 05:36 م

الخصاونة: الحكومة لن تتنازل عن حقها في الولاية العامة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن نقاشات الثقة تؤسّس لانطلاقة مبشّرة وواعدة، نحو تجسير الفجوة في الثقة مع أبناء وبنات شعبنا العزيز.. الثقة التي ندرك يقيناً أنّها لا تستعاد بالأحاديث أو الخطابات.
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وأضاف خلال خطاب الرد على مناقشات الثقة في مجلس النواب، أن الحكومة استمعت بكلّ اهتمام وتقديرٍ واحترام، إلى نقاشات المجلس للبيان الوزاري، وهي نقاشات تنمّ عن إدراكٍ لمتطلّبات المرحلة، وصعوبتها، وما تحتاجه من جهد استثنائي، للوقوف على تطلّعات الأردنيين وآمالهم.

واكد الخصاونة ان الحكومة لن تتنازل عن حقها في الولاية العامة.
 

 




 

 


 

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