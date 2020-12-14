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الإثنين، 14-12-2020 02:53 م

الخصاونة: الحكومة مستعدة لأقصى درجات التعاون

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الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، حرصه على روح التشاركية بين مجلس النواب والحكومة بما ينسجم مع مضامين خطبة العرش التي أساسها التعاون بين السلطات.

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وقال الخصاونة خلال لقاءه رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن "الحكومة مستعدة لأقصى درجات التعاون مع مجلس النواب ولن تتردد بإجراء كل ما يلزم بالتشاركية مع المجلس لخدمة الوطن والمواطن وفق التوجيهات الملكية".


من جهته، أشار العودات إلى أن "مجلس النواب حريص على التعاون بين السلطات وإنفاذاً بما جاء بالتوجيهات الملكية السامية في خطبة العرش".


وقال العودات إن "المرحلة استثنائية وتطلب جهد استثنائي يكون هدفه بالأساس الصالح الوطني العام".


 




 

 


 

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