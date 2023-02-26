الخصاونة: الشراكة الصناعية مع الدول العربية من شأنها تعظيم الاقتصادات وتوفير فرص العمل

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، وزراء دول الإمارات ومصر والبحرين المشاركين في الاجتماع الثَّالث للَّجنة العُليا للشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكاملية.

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وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء أهميَّة الجهد الاستراتيجي المستهدف من مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة، الذي يحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين، وأشقَّائه قادة الدُّول الشَّقيقة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرَّئيس المصري عبدالفتاح السِّيسي، وسموّ الشَّيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.



وثمَّن الخصاونة الجهود الدَّؤوبة التي يبذلها الوزراء وجهود الفرق والكوادر التي تعمل من الدُّول الأربع للخروج بأطر جديدة للتَّعاون المشترك، من شأنها أن تسهم في تحقيق النَّفع والفائدة للدُّول المشاركة، من قبيل تعظيم اقتصاداتها، وتقليل الكُلَف عليها، وتوفير فرص العمل.



ولفت إلى أهميَّة الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم التي تمَّ توقيعها اليوم الأحد، خلال الاجتماع الثَّالث للَّجنة العُليا للشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكاملية من حيث الكمّ والنَّوع، آملاً أن تكون هذه المبادرة نواة لمبادرات أخرى نوعيَّة في مجالات مختلفة تعود بالفائدة على الجميع.



وجدَّد الخصاونة التَّأكيد على أنَّ مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة مفتوحة أمام جميع الدُّول العربيَّة الشَّقيقة للانضمام إليها في إطار التَّعاون الاستراتيجي والتَّكامل فيما بينها، مرحِّباً في هذا الصَّدد بانضمام مملكة البحرين الشَّقيقة إليها مؤخرا.



بدورهم، أكَّد الوزراء المشاركون أهميَّة الاتفاقيَّات التي تمَّ توقيعها اليوم خلال اجتماعات اللَّجنة العُليا، والتي تخدم جميع الدُّول المشاركة، حيث تمَّ إنجازها في زمن قياسي وتحمل مشاريع تخدم روح المبادرة التي تمَّ إطلاقها.



وأشاروا إلى أنَّ الإنجاز الذي تمَّ حتى الآن يشكِّل قصَّة نجاح للدُّول المشاركة في المبادرة، التي لديها المقوِّمات اللازمة لإنجاح مشاريع الشَّراكة التي تُطلِقها، من مورد بشري ومالي وموقع جغرافي ومواد خام، مؤكِّدين التزامهم بدوريَّة انعقاد الاجتماعات حيث سيكون الاجتماع المقبل في مملكة البحرين منتصف العام الحالي.



وحضر اللِّقاء وزير الصِّناعة والتّكنولوجيا المتقدِّمة / المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التِّجارة والصِّناعة في جمهوريَّة مصر العربيَّة المهندس أحمد سمير صالح، ووزير الصِّناعة والتِّجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ووزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير العمل يوسف الشَّمالي، وسفير دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة لدى الأردن الشَّيخ خليفة بن محمَّد بن خالد بن سلطان آل نهيَّان.