الخصاونة: العلاقات الأردنية السعودية استراتيجية وأخوية

الوكيل الإخباري

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- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير النَّقل والخدمات اللّوجستيَّة السُّعودي صالح بن ناصر الجاسر/ رئيس الوفد السُّعودي المشارك في أعمال اللَّجنة الأردنيَّة - السُّعوديَّة المشتركةوبحث الخصاونة والوزير السعودي سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشَّقيقين.وأكد الخصاونة أن العلاقات الأردنيَّة - السَّعوديَّة استراتيجيَّة وأخويَّة، تستند إلى تاريخ كبير، وتحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.