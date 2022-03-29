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الثلاثاء، 29-03-2022 11:26 ص

الخصاونة: العلاقات الأردنية السعودية استراتيجية وأخوية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير النَّقل والخدمات اللّوجستيَّة السُّعودي صالح بن ناصر الجاسر/ رئيس الوفد السُّعودي المشارك في أعمال اللَّجنة الأردنيَّة - السُّعوديَّة المشتركةاضافة اعلان


وبحث الخصاونة والوزير السعودي سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشَّقيقين.

وأكد الخصاونة أن العلاقات الأردنيَّة - السَّعوديَّة استراتيجيَّة وأخويَّة، تستند إلى تاريخ كبير، وتحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 




 

 


 

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