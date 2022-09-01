الخصاونة: العلاقات الأردنية الكويتية نموذجاً بين الدول

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، عبدالرحمن المطيري، الذي يزور المملكة للمشارك في معرض عمان الدولي للكتاب الـ 21 الذي تبدأ فعالياته اليوم.

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وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، ووزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، والسفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بدولة الكويت الشقيقة، وتميزها في المجالات كافة.



كما أكد رئيس الوزراء أن العلاقات الأردنية الكويتية تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.