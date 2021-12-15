الخصاونة: الفقر المائي في الأردن وصل لمستوى غير مسبوق

الوكيل الاخباري – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة تقدر الدور الكبير لمجلس النواب في مناقشة إعلان النوايا الذي يدل على حرص المجلس على مصلحة الأردن.

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وأضاف أن وزير المياه سيطلع المجلس على بنود إعلان النوايا، مؤكداً أنه ليس اتفاقية أردنية.



وقال أن الفقر المائي وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت حصة الفرد 90 م3، في حين أن الخط العالمي للفقر المائي 500 متر.



وأكد أن مشروع الناقل الوطني للمياه سينفذ بالكامل، وهذا قرار لا رجعة عنه، وستطرح عطاءاته في القريب العاجل، كاشفاً أن المشروع سيمنح الأردن فقط فرصة للحفاظ على حصة الفرد عن 90 متر، حتى عام 2040، قائلاً أنه لابد من توفير مصادر مائية أخرى.



وأوضح الخصاونة أن مشروع الطاقة مقابل المياه هما مشروع متكاملين لا ينفذ أحدهما دون الآخر، والأردن يعول على توفير 200 مليون متر مكعب سنوياً إضافياً من المياه.