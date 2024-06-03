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الإثنين، 03-06-2024 02:08 م

الخصاونة: الملك قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الخصاونة خلال تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى بعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، في دورتها السابعة، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.

وأكّد رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى، أن ما يجري في قطاع غزة يؤثر على الاستقرار في المنطقة ككل.

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