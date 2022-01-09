الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

اكثر من 5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

المناطق المُعرضة للأمطار الغزيرة في المملكة مساء اليوم

رئيس الوزراء: ملف الاستثمار تشتت بسبب انعدام البيئة التنافسية

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

مليون دينار مخصصات الطعام في مستشفى الجامعة الأردنية سنوياً

الغبين مديرا لمكتب جلالة الملك العسكري

الضمان تدعو جمهورها للاطلاع على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

الأحد، 09-01-2022 01:45 م

الخصاونة: بالفم المليء اتعهد ببقاء دعم فاتورة الكهرباء

120228203413474486919


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الضامن لبقاء الدعم على فاتورة الكهرباء مقدماً ومستمراً للمواطنين، هو أن يقف رئيس الوزراء ويتعهد بالفم المليء أن الدعم باقٍ، وذلك في إطار بناء الثقة بين الحكومة والمواطن.

اضافة اعلان


وحول وجود قرارات خلال اجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية، أكد الخصاونة أنه سيتخذ اي قرار وفقا للوضع الوبائي، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان مشاركة المواطن في ممارسة هذا الحق.


وشدد على أن الدينار الأردني في وضع مستقر تماما، ومدعوم باحتياط نقدي وصل الى رقم قياسي. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9b6245a7-7fc9-4cec-97b2-2f601e9ea8df

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

الطريق-الصحراوي-جديد-100720209

الكسبي: مباشرة العمل على "الصحراوي" بعد اسبوعين

61d0c6e3da908

إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

orhJFUeNpZ5vruCcB5AwYRhxt0a0FGlz1h7k2KzH

ولي العهد يشارك بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

سند أخضر

الاقتصاد الرقمي : 7 شركات تقدمت لعطاء تطوير تطبيق سند

IMG_0800

التنمية تعمم على الجمعيات الخيرية حول جمع التبرعات

أخبار متعلقة
a0a5bbde-69f9-407c-a047-c7e0fe15172d_16x9_1200x676

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة

M63A9466

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

WhatsApp Image 2022-01-09 at 11.20.52 AM

الخصاونة: التعديلات السياسية تسعى لتحقيق وثبة في السياسة الاردنية

261158

الخصاونة: الفقر المائي في الأردن وصل لمستوى غير مسبوق

720216114115398933740

الخصاونة: الحكومة لا تتستر على أي فاسد

9201912155948132

المعايطة: الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته