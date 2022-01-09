الخصاونة: بالفم المليء اتعهد ببقاء دعم فاتورة الكهرباء

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الضامن لبقاء الدعم على فاتورة الكهرباء مقدماً ومستمراً للمواطنين، هو أن يقف رئيس الوزراء ويتعهد بالفم المليء أن الدعم باقٍ، وذلك في إطار بناء الثقة بين الحكومة والمواطن.

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وحول وجود قرارات خلال اجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية، أكد الخصاونة أنه سيتخذ اي قرار وفقا للوضع الوبائي، مشيراً إلى أن الحكومة ستضع الضوابط اللازمة لضمان مشاركة المواطن في ممارسة هذا الحق.



وشدد على أن الدينار الأردني في وضع مستقر تماما، ومدعوم باحتياط نقدي وصل الى رقم قياسي.



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