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الأحد، 24-10-2021 06:19 م

الخصاونة : تحديات كورونا تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول

الخصاونة


الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، الأحد، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد أعمال دورته الـ 76 في عمان اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي ضم عددا من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمسؤولين من جامعة الدول العربية وبحضور وزير التنمية الاجتماعية / رئيس المكتب التنفيذي للمجلس أيمن المفلح، ترحيب الأردن بعقد هذه الدورة للمجلس في الأردن وتطلعه لإنجاح أعمالها خدمة لمسيرة العمل العربي المشترك ومجالات العمل الاجتماعي.

ولفت إلى أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وأكد الخصاونة أن القضايا المرتبطة بالشؤون الاجتماعية أصبحت تتخطى الاهتمام المحلي للدول نظرا لارتباطها بقضايا حقوق الانسان والمرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

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