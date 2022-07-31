الخصاونة: تحديث القطاع العام ليس بالأمر الهين ولا يأتي بطرفة عين

الوكيل الإخباري - رصد - قال رئيس الوزراء إن التأخير الذي لحق الإعلان عن خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر جاء لاستكمال بعض الجوانب في الإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي نسبت بها اللجنة الحكومية لتحديث القطاع العام.

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وبين خلال مؤتمر صحفي، أنها تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع العام، تتوافق مع الرؤية الاقتصادية وفقا لوقت محدد.



وأضاف أن تحديث القطاع العام ليس بالأمر الهين الذي يمكن أن نصل إليه، موضحاً أن القطاع تراجع في خدماته، وفي تكريس مبدأ الثواب والعقاب، وفهم الدور الذي يؤديه في خدمة المواطن.



وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى قطاع عام واحد وممكن وقادر على العمل وتقديم الخدمات والرقمنة.



ونوه إلى اننا نهدف الى قطاع عام فاعل وأن يكون شريك أساسي للقطاع الخاص، مؤكدا ان بيضة القبان هو الإصلاح الإداري واعادة الالق للقطاع العام الأردني الذي قاد مسيرة التنمية في المئوية الأولى.



وقال الخصاونة، لا تستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال، مؤكدا أن القطاع العام يحتاج الكثير ليعود الى الألق، وهذا يحتاج للكثير من العمل والإعداد ويتطلب أن توكل مرحلة الإشراف عليه للجنة وزارية مرحليا ، وربما يكون هناك وزيرا مشرفا على هذا التطوير، وقياس مؤشرات القطاع العام فضلا عن خطة تطوير القطاع العام.



