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الخميس، 30-09-2021 11:30 ص

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

خ


الوكيل الإخباري - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تبعها مباحثات موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

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وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين الأردن ولبنان وسبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة.


وركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتسريع وتيرة العمل بإنجاز مشروع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.


وكان قد جرى لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استقبال رسمي لدى وصوله السراي الحكومي ببيروت حيث كان في استقباله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.


 




 

 


 

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