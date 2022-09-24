الخصاونة: تمكنا من أن نصدق الوعد لأهلنا في الطفيلة

الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الطفيلة، إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستكمالا لبرنامج الزيارات الحكومي لمحافظات الأردن؛ بهدف تلمُّس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتنموي.

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وقال الخصاونة: " تمكنا من أن نصدق الوعد لأهلنا في محافظة الطَّفيلة بافتتاح المستشفى الحكومي الذي نأمل أن يعزِّز مستوى الرِّعاية الطبيَّة والارتقاء بالواقع الصحِّي".



وأضاف:" كلنا فخر واعتزاز بمحافظة الطَّفيلة وأهلها وإنجازاتهم في مسيرة الوطن في مختلف المجالات" .





