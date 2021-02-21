الخصاونة: حريق المفرق مأساة

الوكيل الإخباري -علّق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على وفاة (4) أشقاء بحريق منزل في المفرق ، وقال "إن حريق المفرق مأساة محزنة، أودت بحياة 4 أطفال وإصابة والدتهم".

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وبين الخصاونة خلال جلسة النواب الصباحية، اليوم الأحد، إن جلالة الملك وجّه بمتابعة الحادثة للتخفيف عن عائلة المتوفين.

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