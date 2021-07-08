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الخميس، 08-07-2021 06:17 م

الخصاونة : خطّة اقتصاديّة سترفعها الحكومة إلى الملك خلال أسابيع

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الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنّ الحكومة تعمل على إعداد خطّة اقتصاديّة سترفعها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني خلال أسابيع، وسيتمّ من خلالها تحديد مشاريع مرتبطة بأهداف ومرتكزات وتمويل واضح، ومدد زمنيّة محدّدة، تلتزم بتنفيذها خلال 24 شهراً.اضافة اعلان


وشدّد على أنّ مسؤوليّة الحكومة تتمثّل بتهيئة البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لافتاً إلى أنّ الثبات التشريعي، وتقديم الحوافز، والقدرة على التوقّع هي مسائل مركزيّة توليها الحكومة كامل العناية.

وأشار إلى سعي الحكومة الحثيث من أجل تذليل الإجراءات البيروقراطيّة، وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص؛ وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها؛ منوّهاً إلى أهميّة التشبيك ما بين الصناعات الصغيرة والمتوسّطة، والصناعات الكبرى بما يمكّنها من الاستدامة وتوفير فرص العمل.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ من واجب الحكومة إيجاد مقاربات ومعالجات لمختلف التحدّيات التي تواجه عمل القطاع الخاص والمساهمة في تعافيه من آثار جائحة كورونا؛ ليؤدّي دوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 




 

 


 

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