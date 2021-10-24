الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق يرفض تصنيفه بين الدول الأشد جوعا في العالم

العثور على جثة رضيع بمنطقة الهاشمي الشمالي

مقعد ثالث شاغر بمجلس الأعيان

الخصاونة : تحديات كورونا تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول

الكرك : البرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلق حملة تصورتي

العراق يطالب بالتفاهم مع ايران بشأن الحصص المائية

إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة - اسماء

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.4% في الاردن

الملك : دول مستعدة للاستثمار في مجال الزراعة

والد الزميل معن صافي في ذمة الله

الأحد، 24-10-2021 04:56 م

الخصاونة : خطة زراعية حكومية ستعلن قريبا

720216114115398933740


الوكيل الاخباري - أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة جائحة “كورونا”، لافتاً إلى أن القطاع العام لا يمكنه التصدي وحده للحد من البطالة حيث لا بد من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكة حقيقية بينهما للإسهام في حل المشاكل الأساسية خاصة الفقر والبطالة.

وبين الخصاونة، أهمية الفروع الإنتاجية وصندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع وورش العمل في لواء الأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد الخطة الزراعية والتي ستعلن عنها قريباً.

وفيما يتعلق بتعرفة الطاقة، أوضح الخصاونة أن التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبق في الربع الأول من العام المقبل، مبينا أن الوفر المتحقق منها سيتم تخصيصه لدعم عدد من القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202111152632347282827

مقعد ثالث شاغر بمجلس الأعيان

الخصاونة

الخصاونة : تحديات كورونا تتطلب مزيدا من التعاون بين الدول

1020212492159865241869

الكرك : البرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلق حملة تصورتي

إرادة ملكية

إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة - اسماء

10202120173032887092557

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.4% في الاردن

d

الملك : دول مستعدة للاستثمار في مجال الزراعة

أخبار متعلقة
Image3_4202123154342385914830

لجنة الاوبئة تستبعد السماح بالتقارب في المساجد في المرحلة الحالية

1020213155136278281972

لجنة الاوبئة : هناك العديد من المخالفات في المهرجانات والحفلات

920212514521748871618

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والهاشمية