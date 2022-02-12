الخصاونة: سندعم احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية

الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن الحكومة ستقدم كل الدعم لإنجاح احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

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وقال الخصاونة خلال زيارته المركز الثقافي في إربد، إن "الحكومة ستلتزم بتوفير الدعم المالي ليكون هذا الحدث على قدر ومستوى عال".



ولفت إلى أنه "سيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة بعد شهر".



من جهته، قال رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة: "فوجئنا أن المخصصات لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة تبلغ نصف مليون فقط ولن تكفي للألوية الـ 9"، مؤكداً أن المكتب التنفيذي استقطب كل الكفاءات في إربد.



وبخصوص طريق إربد الدائري، أوضح الخصاونة أن الطريق تأخر كثيراً ونمر بظروف صعبة في الموازنة.



الروابدة أشار إلى أن "أجزاء من الطريق الدائري تعرضت للتلف قبل افتتاحه".