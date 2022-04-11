الخصاونة: عينان حمراوتان في مواجهة غلاء الأسعار

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن العين الحمراء موجودة على غلاء الأسعار في كافة المحافظات.

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وقال الخصاونة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة لديها عينان حمراوتان وليست عين حمراء واحدة فقط.

وأضاف أنه إذا كان هناك فئة تضارب على قوت المواطن فإن الحكومة ستسلط عليها سيف القانون مباشرة.

وأشار الخصاونة إلى أن باب الشكوى على ارتفاع الأسعار مفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والدوائر المختلفة، لافتا إلى وجود توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بالتصدي لكل مظاهر الغلاء.

وبيّن أن الحكومة قامت بالتلويح والإحالة الفعلية إلى النائب العام لهيئة حاولت المضاربة على قوت المواطن، كما عملت على تحديد سقوف سعرية لمواجهة ارتفاع الأسعار.