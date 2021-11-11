الخصاونة في دبي

الوكيل الإخباري - وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى دبي في زيارة عمل على رأس وفد وزاري للمشاركة في معرض دبي إكسبو 2020 على مدى يومي الجمعة والسبت.

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ويشارك الأردن في معرض دبي إكسبو 2020 بجناح أردني يحمل شعار " عتبات المستقبل "؛ يعرض ما حققه الأردن من تطور في العديد من المجالات، وأوجه التعاون والاستثمار والفرص المستقبلية للشراكة مع مختلف القطاعات في الأردن.



ويلقي رئيس الوزراء كلمة في افتتاح اليوم الوطني الأردني في المعرض غداً الجمعة يعرض خلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.



ويضم الوفد الوزاري، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزير الاستثمار خيري عمرو.



يشار إلى أن معرض اكسبو دبي 2020 الذي كان من المفترض إقامته العام الماضي، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا يضم 195 جناحاً يمثل 195 دولة، ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار على مدى الأشهر المقبلة.

