الخصاونة في عمّان ويخضع للحجر المنزلي

الوكيل الإخباري - كشف مصدر حكومي الحالة الصحية لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الخصاونة يخضع للعزل المنزلي بعد عودته أمس إلى المملكة قادما من مصر، وصحته جيدة ولا يعاني من أي أعراض.



وأضاف أن الرئيس يؤدي عمله عن بُعد في الوقت الحالي لحين انقضاء فترة العزل المنزلي وفق البروتوكول الصحي المتبع.



وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اعلن أمس الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.



وعلى إثر إصابة الخصاونة فقد جرى تعديل برنامج زيارته وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وكانت رئاسة الوزراء المصرية أجرت فحوصات كورونا سريعة لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، أمس الاثنين، وثبتت سلبيتها.