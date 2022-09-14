الخصاونة: كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل

الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة ورسميَّة في محافظة البلقاء.

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ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستكمالاً لبرنامج الزِّيارات الحكومي لمحافظات المملكة؛ بهدف تلمُّس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.



وقال الخصاونة، نشدُّ على أيدي كوادر الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة الذين يبذلون جهوداً مضنية ويواصلون عمليَّات الإنقاذ والإخلاء منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن.

وبين : "كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل، بعيداً عن الشعبويَّات، وبالقيام بكلِّ ما هو مطلوب في إطار الواجب والمسؤوليَّة".



وأضاف “نترحَّم على من فقدناهم جرَّاء الحادث الأليم الذي وقع في منطقة اللُّويبدة أمس، وندعو بالشِّفاء العاجل للمصابين”.

