الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما

خال 3 أخوة توفوا بعمارة اللويبدة يروي تفاصيل الحادثة

الملكة: اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء

شاهد .. لحظة إخراج شخص من تحت ركام عمارة اللويبدة

الأمانة: اخلاء 4 عمارات مجاورة للعمارة المنهارة في اللويبدة

الخصاونة: كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل

الدفاع المدني: 26 شخصاً كانوا في مبنى اللويبدة لحظة انهياره ( تحديث)

الأمن: اخراج شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في اللويبدة

حقيقة فيديو متداول لانهيار عمارة اللويبدة

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 161.6% منذ مطلع العام

الأربعاء، 14-09-2022 12:02 م

الخصاونة: كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل

FcmnBE6WYAE2iRg


الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، وجهاء وفعاليَّات شعبيَّة ورسميَّة في محافظة البلقاء.

اضافة اعلان

 

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واستكمالاً لبرنامج الزِّيارات الحكومي لمحافظات المملكة؛ بهدف تلمُّس احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.


وقال الخصاونة، نشدُّ على أيدي كوادر الدِّفاع المدني والأجهزة المختصَّة الذين يبذلون جهوداً مضنية ويواصلون عمليَّات الإنقاذ والإخلاء منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن.

 

وبين : "كلِّي ايمان بأننا مقبلون على الأفضل، بعيداً عن الشعبويَّات، وبالقيام بكلِّ ما هو مطلوب في إطار الواجب والمسؤوليَّة".

وأضاف “نترحَّم على من فقدناهم جرَّاء الحادث الأليم الذي وقع في منطقة اللُّويبدة أمس، وندعو بالشِّفاء العاجل للمصابين”.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
164162

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما

اطفال (1)

خال 3 أخوة توفوا بعمارة اللويبدة يروي تفاصيل الحادثة

6321a6754b31e

بدء التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023 اعتباراً من الأحد

114372

الملكة: اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء

1663150104093

ورشة للتصميم الداخلي في مركز شباب القويسمة

01166c24f69d9d59729b0f234b6cba95

ثقافة مادبا.. جهود دؤوبة لإبراز التراث الفلكلوري والسياحي في المحافظة

أخبار متعلقة
بشر-الخصاونة

لا ضريبة مبيعات على الزيوت النباتية حتى نهاية تشرين الثاني

1662893581527

الخصاونة يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

FcXDOF_WAAA9dcC

الخصاونة يزور السفارة البريطانية معزيا بوفاة الملكة اليزابيث الثانية

5202210165446209912294

الحكومة: لا عطلة بقرار الحداد العام على وفاة الملكة إليزابيث

image (2)

الحكومة تعلن حداداً عاماً 3 أيام على الملكة اليزابيث

image

الخصاونة يفتتح مؤتمر الاشتمال المالي العالمي