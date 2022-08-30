الخصاونة: كل الأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن كل الأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء بصرف النظر عن منشأها فنيا في وزارات أو جهات ذات اختصاص. اضافة اعلان





وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن جهة إصدار الأنظمة بالمنظومة التشريعية العامة هو مجلس الوزراء.



وأضاف أن مجلس الوزراء يأخذ بطبيعة الحال الكثير من آراء وتنسيبات الجهات المختصة حول النظام المراد إصداره، ويصدر النظام تأسيسا على ذلك.



وكان نواب تساءلوا عن الجهة المختصة بإصدار الأنظمة وخاصة المتعلقة في مشروع قانون البيئة التنظيمية لسنة 2022.

