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الأحد، 10-01-2021 03:42 م

الخصاونة : لا أمن ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، لدى استقباله له في مكتبه برئاسة الوزراء، صباح اليوم الاحد، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الاوضاع في المنطقة.
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واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، والسفير الايطالي في الاردن فابيو كاسيسي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الاردن وايطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما على اهمية علاقات الشراكة التي تربطه مع دول الاتحاد الاوروبي، مؤكدا اهمية هذه الشراكة والمبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

واطلع رئيس الوزراء، وزير الخارجية الايطالي على موقف الاردن من تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وان غياب حل عادل لهذه القضية يكفل للشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية فان المنطقة باسرها لن تنعم بالأمن والاستقرار، لافتا بهذا الصدد الى اسهامات ايطاليا ودورها البناء في العمل على ايجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي .

 




 

 


 

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