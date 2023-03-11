السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الاحتلال يصيب فتى بالرصاص المعدني في باب العمود

اتفاقية لإقامة محطة كهربائية بالزرقاء الصناعية

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة وتخوفات من الركود

النفط يهبط 3% وبرنت يسجل 83 دولاراً للبرميل

النواب يناقش الثلاثاء المقبل إجابات الحكومة عن الأسئلة النيابية

السبت، 11-03-2023 10:57 ص

الخصاونة: لا تهاون بالقضايا المرتبطة بالسلامة العامة

Fq7FmK2X0AE8iHi


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، خلال حضوره اجتماعا لشركة الفوسفات في العقبة أنه يجب المباشرة فورا بإجراءات السلامة العامة بمواقع تخزين المواد الخطرة مؤكدا أنه لا تهاون أبدا بالقضايا المرتبطة بالسلامة العامة.

اضافة اعلان


وقال الخصاونة إنه يجب أن تكون هنالك خطة لتطوير خزانات الأمونيا، مضيفا "رأينا ما حصل من كوارث أدت بحياة أناس وأقصد الزلازل التي حصلت بدول الجوار".


واستهل الخصاونة زيارته إلى العقبة بزيارة شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة والتقى رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التَّنفيذي، واطَّلع على واقع عمل الشَّركة وخططها المستقبليَّة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

عروض وتخفيضات في المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الام

y0Fh2

العثور على جثة حدث في الرمثا والأمن يُحقق

Fq7XOYWXoAIWqGO

رئيس الوزراء يفتتح مشروعا بالمجمع الصناعي في العقبة

330385018_1248023182476070_13869367588183163_n

التعامل مع 1015 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

0L5A8949

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

bemS7IAdrG7PSEaayFadMlL2NiMXA2yukRLFEtcT

أماكن فحص كورونا مجانا في الأردن - أسماء

أخبار متعلقة
anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

0L5A0349

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

1676208671034

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة

0L5A0179

الأشغال: إغلاق مسرب من جسر النفط بالعقبة وإجراء تحويلات مرورية

1676203699187

رئيس الوزراء ينعى وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا العالول

35024_11_1634730581

توقع استلام عروض تأهيل مشروع الناقل الوطني نهاية آذار المقبل