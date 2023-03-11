الخصاونة: لا تهاون بالقضايا المرتبطة بالسلامة العامة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، خلال حضوره اجتماعا لشركة الفوسفات في العقبة أنه يجب المباشرة فورا بإجراءات السلامة العامة بمواقع تخزين المواد الخطرة مؤكدا أنه لا تهاون أبدا بالقضايا المرتبطة بالسلامة العامة.

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وقال الخصاونة إنه يجب أن تكون هنالك خطة لتطوير خزانات الأمونيا، مضيفا "رأينا ما حصل من كوارث أدت بحياة أناس وأقصد الزلازل التي حصلت بدول الجوار".



واستهل الخصاونة زيارته إلى العقبة بزيارة شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة والتقى رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التَّنفيذي، واطَّلع على واقع عمل الشَّركة وخططها المستقبليَّة.