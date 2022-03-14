الخصاونة: لا ينكر إنجازات الأردن إلا جاحد

الوكيل الإخباري

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- زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، محافظة جرش، والتقى الوجهاء والفعاليَّات الرسميَّة والشعبيَّة ونوَّاب وأعيان المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمُّس احتياجات المواطنين في المحافظات، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والخدمي والتَّنموي.وقال الخصاونة إن محافظة جرش زاخرة بإبداعات أهلها في المشاريع الصغيرة والرياديَّة المُنتجة، وسنتَّخذ كلَّ الإجراءات اللازمة لتمكينها ودعمها عبر الصناديق الحكوميَّة.وأضاف أن محافظة جرش تحوي العديد من نوافذ الإبداع والابتكار والمشاريع الذَّاتيَّة النَّاجحة، ونلتزم بتمكينها ودعمها لتسهم في التَّشغيل وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.وشدد على أن الإنجازات التي حققها الأردن بقيادته الهاشميَّة الحكيمة على مدى مئة عام لا ينكرها إلا جاحد.وأكد أنه لا يعيبنا في الأردن شحّ الموارد، فقد كان ذلك مدعاة لتحقيق قصص نجاح كثيرة بالعصاميَّة والإبداع والوطنيَّة.