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الإثنين، 17-05-2021 11:03 ص

الخصاونة : لطالما امتزج الدم الأردني مع الدم الفلسطيني دفاعاً عن القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري -  قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال حضوره اليوم جلسة لمجلس النواب " تحية إجلال لشهداء فلسطين الذين ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي ودفاعاً عن القضية الفلسطينية " . 

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واضاف الخصاونة " نحن الأقرب لفلسطين والأكثر شعوراً بهم.. ولطالما امتزج الدم الأردني مع الدم الفلسطيني دفاعاً عن القضية الفلسطينية " . 

 

واكد الخصاونة " سنبقى دوماً إلى جانب الفلسطينيين ومع نضالهم وصمودهم ونشد من أزرهم دفاعاً عن القضية الفلسطينية في القدس والضفة وغزة " . 

 

وشدد على ان الاحتلال هو وحده يتحمل نتائج هذا العدوان على الفلسطينيين قائلا " جرائم الاحتلال الاسرائيلي تؤكد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ما لم تقم الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة " . 

 




 

 


 

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