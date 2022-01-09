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الأحد، 09-01-2022 10:41 ص

الخصاونة: لم نستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن المملكة استطاعت خلال المئوية الاولى ان تحقق الكثير من المنجز ودخلت المئوية الجديدة بالتحدي والروح الوطنية العالية. 

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واضاف الخصاونة خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، ان باكورة الاصلاح كانت عبر اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مبينا ان الحكومة قامت بتقديم التعديلات الى مجلس النواب.


واوضح ان التعديلات السياسية تسعى لتحقيق وثبة في السياسة الاردنية ، في اطار ممكّن للمراة والشباب وفقا لنصوص مشروع قانون احزاب وانتخاب. 

 

وقال ان الحكومة تسعى لتحقيق ذهنية تعمل مع القطاع الخاص ليكون شريك أساسي في التنمية، منوها الى انه بدون الاشتباك الإيجابي لن نحقق الهدف. 

 

واشار الى ان نسبة البطالة 23% في الاردن، ولن يكون مواجهة هذا التحدي الا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وإجراء الإصلاح المطلوب. 

 

واكد الى ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة إطارية. 
وبين ان لجنة مختصة توصي اللجنة قبل انقضاء 6 أشهر ، العديد من القرارات أبرزها دمج عدد من المؤسسات والوزارات بما يرشق الجهاز الحكومي،  الى جانب اعادة صياغة العديد الامور التي تعيد التفاعل مع القطاع الخاص. 

واكد ان التعرفة الكهربائية الجديدة تأتي لاصلاح بعض التشوهات في التعرفة، مشددا على أن التعرفة لن تمس غالبية الاردنيين،  وستحقق وفر بما يسهم في رفد  القطاعات خاصة الانتاجية والزراعية. 

 

واوضح ان التعرفة الجديدة لن تنعكس سلبا على فواتير الغالبية من المواطنين،  مشيرا الى ان بعض المواطنين ستنخفض عليهم الفواتير. 

 

ونوه الى انه سيتم اطلاق منصة التعرفة خلال اليومين القادمين، مشيرا الى ان هذا اصلاح ازلي مستمر تلتزم فيه الحكومات دون أي تغيب كان لمجرد تبدل الحكومة. 

 

واشار الى ان إصلاح الجمركي والتعرفة الجمركية، يأتي كاصلاح اكبر لمنظومة الجمارك،  والنهوض بالعنصر البشري وتخفيف اجراءات العملية الجمركية ما يقلل كل مظاهر الفساد. 

 

واوضح ان الهدف من  كل ذلك التخفيف على المواطنين، مشيرا الى أنه سيتم توحيد المرجعية الرقابية على الحدود لتكون من صلاحيات دائرة الجمارك العامة. 

 

وكشف ان الحكومة ستطلق خلال ايام خدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة، وتم تجهيز الترددات اللازة لذلك. 

 

وقال إن الجيل الخامس هو رافعة ودعم للمستثمر وبيئة جاذبة  للاستثمار وهو مؤشر أساسي بقضية تعزيز التنافسية. 

 

وحول ازمة فيروس كورونا تمكنت الحكومة من تطوير القطاع الصحي بنسبة 300%، عبر إنشاء مستشفيات وزيادة عدد الاسرة الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي. 

 

واشار الى انه تم تعيين أطباء وممرضين،  الى جانب توفير المطاعيم ، مؤكدا ان عدد من تلقى جرعتين يتجاوز 4 ملايين مواطن. 

 

وأوضح الخصاونة،  ان المطعوم هو السبيل الافضل والطريقة الانجح لمنع العودة الى الاغلاقات او ارتفاع نسبة الاشغال في المستشفيات. 

 

وبين ان عدد اللقاحات متوفر بكثر وبشكل كاف في وزارة الصحة، ولدى الحكومة تعاقدات جديدة بقيمة 4 ملايين دينار لاحضار أدوية وعلاجات لمرضى كورونا. 

 

واكد  ان العمل الان نحو توسيع المركز الوطني للاوبئة والامراض السارية لكي يتمكن من العمل على الأهداف المطلوبة. 

واشار الى ان القطاع السياحي في طريق التعافي،  بعد ان بينت الارقام ارتفاع اعداد السياح الى المملكة، وافتتاح المزيد من المطاعم والمنشآت الفندقية. 

 

وحول المخزون من السلع الاستراتيجية، وضح ان لدى الاردن مخزون قمح يكف لـ 16 شهرا ومن الشعير 12 شهرا، موضحا ان المخزون مريح. 

 

وقال الخصاونة، إن موازنة العام الحالي 2022، تبنت رفع مخصصات المشاريع الراسمالية، وكلف خدمة الدين ولاول مرة منذ سنوات انخفضت ما يقارب 24 مليون، وهو مؤشر جيد بسبب الاعتماد على الايرادات المحلية. 

 

واكد ان الحكومة لم تستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية، وهو في اطار استدامة الدين العام والعمل على خفضة الى 89% من الناتج الاجمالي مع عام  2024 


وعن قطاع التشغيل والتعيين،  كشف الخصاونة ان الحكومة ستقدم مشروع إطاري للاستثمار لتحقيق فرص عمل، بعد أن تشت ملف الاستثمار بسبب كثرت المرجعيات وانعدام البيئة التنافسية وطوال المدد الزمنية للتخليص على المعاملات. 


وبين ان الحكومة تسعى لاحداث نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاصة للحد من مشكلة الفقر والبطالة.


واوضح ان وظيفة الحكومة ان توفر البيئة الملائمة للقطاع الخاص من اجل زيادة معدلات التوظيف، الى جانب رفع مستوى التعليم التقني والمهني. 

 

واشار الى اننا راضون على القطاع الصحي والسياسة المالية والتصنيف الائتماني، وحافظنا على اكثر من 150 ألف وظيفة، ومساعدات مالية لاكثر من نصف مليون أردني، ونسير نحو المئوية الجديدة نحو المزيد من الإصلاحات على مختلف القطاعات . 

 

واوضح ان لدى الحكومة خطة زراعية تمتد  لعام 2025، سيتم الاعلان عنها خلال ايام، مبينا ان الحكومة تامل ان يساعد القطاع الزراعي ليرتفع انتاجه في الناتج الاجمالي، وبما يوفر نوافذ تصديرية وزراعات تعاقدية مع دول الجوار، الى جانب الاستخدام الامثل لملف المياه. 

 

وكشف انه تم الانتهاء من اغلب الاوراق المطلوبة لمشروع الناقل الوطني، مشيرا الى ان الاردن يسعى لجلب المياه من مصادر مختلفة الى جانب الترشيد. 

 




 

 


 

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