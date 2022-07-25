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الإثنين، 25-07-2022 12:59 م

الخصاونة: مؤشرات واعدة لاستخراج موارد طبيعية قد تغنينا عن فرض ضرائب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن هناك مؤشرات واعدة لاستخراج موارد طبيعية ومعادن قد تغنينا عن فرض ضرائب.

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وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن المؤشرات تتيح للأردن الهوامش الموجودة عند بعض الدول من ثروات طبيعية. 

 

وأضاف أن الحكومة قامت مؤخرا بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية لكننا لا نستطيع منافسة أسعار الكهرباء في دول تنتج 3-5 ملايين برميل نفط يوميا.

 

ولفت الخصاونة إلى أن هناك مؤشرات وشواهد بأن يكون لدينا استكشافات في قطاع التعدين.

 

ولم يفصح رئيس الوزراء صراحة عن وجود النفط في الأردن وهو ما دفع برئيس مجلس النواب لسؤاله حول وجود النفط من عدمه قبل أن يتجاهل الخصاونة الإجابة عن السؤال.

 

 

 




 

 


 

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