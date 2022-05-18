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الأربعاء، 18-05-2022 03:36 م

الخصاونة: ماضون باتخاذ الإجراءات التي توفر فرص العمل للأردنيين

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، علي عباس الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد من الصندوق.اضافة اعلان



وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور ابراهيم الجازي، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين.


ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم قريبا إلى مجلس النواب بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي لها أثر مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في الحد من البطالة، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره الاساس في مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.


وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.


وتحدث رئيس الوزراء عن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، مؤكدا أن الحكومة عملت وبالشراكة مع القطاع الخاص على الحد من هذه التداعيات وآثارها على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

 




 

 


 

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