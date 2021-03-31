الخصاونة : ما زلنا في وضع حرج

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ، أن القطاع الصحي يتعرض لضغط صحي شديد، نتيجة لجائحة كورونا .

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وبين الخصاونة خلال الإيجاز الصحفي ، الأربعاء ، ان الحكومة تعاقدت بـ70 مليون دينار للحصول على مجموعة من المطاعيم .

وقال " ما زلنا في وضع حرج بمعركتنا مع الوباء .. علينا تكثيف حملات التطعيم للوصول إلى صيف آمن بعيدا عن الوباء من خلال الإجراءات التقييدية " .

وزاد " تبلغ القيمة الاجمالية للبرامج التحفيزية 448 مليون دينار اردني".

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