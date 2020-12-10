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الخميس، 10-12-2020 01:44 م

الخصاونة : مجلس الأعيان يعد بيت خبرة للأردنيين

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الوكيل الاخباري -  هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميس، رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وأعضاء المجلس بالثقة الملكية السامية.
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وأكد الخصاونة، خلال انعقاد جلسة مجلس الاعيان، على روح الشراكة التي يتوجب أن تسود بين السلطات، مشددا على التزام الحكومة بترسيخ الشراكة؛ تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال، إن مجلس الأعيان يعد بيت خبرة للأردنيين يضم من الذوات الذين اعتادوا بخدماتهم للوطن، لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ دوما إلى المجلس في اطار روح الشراكة.

وأشار، "أننا امام تحديات ومفاصل غير أن من لدن تلك المفاصل توجد العديد من الفرص التي ستحقق بروح الشراكة". 

 




 

 


 

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