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الأحد، 29-08-2021 07:30 م

الخصاونة: مستعدون لنقل خبراتنا إلى ليبيا

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك بينهما في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. 

كما أكد أن الأردن يدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، وتساند جهودها في التصدي للإرهاب، مبدياً استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخبرات وإلامكانيات التي تحتاجها ليبيا الشقيقة .

ولفت رئيس الوزراء إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قصر الحسينية اليوم على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها.

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