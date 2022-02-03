الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، الخميس، رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، والذي يزور الأردن على رأس وفد يضم عددا من أعضاء المجلس.

اضافة اعلان



وأكد الخصاونة، خلال لقاء حضره العين مصطفى البزايعة- رئيس بعثة الشرف المرافقة، والسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكتين والتي تحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز.



وشدد رئيس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية شقيقة كبرى ونعتز بعلاقاتنا معها، مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه الى جانب السعودية ضد أي اعتداء يستهدف امنها واستقرارها وأن امن السعودية جزء لا يتجزأ من امن الاردن .



ولفت النظر إلى الآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا الى مشروع "نيوم" الذي يأتي في إطار الرؤية التطويرية للمملكة العربية السعودية التي يتبناها خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن امتداده بين السعودية والأردن ومصر من شأنه ان يخدم الواقع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع والفائدة على الدول الثلاث وشعوبها.



وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي علاقات الاخوة بين المملكتين والشعبين، لافتا النظر إلى أن مجلس الشورى السعودي يدعم توجهات حكومتي البلدين و سعيهما لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.