الخصاونة: مقبلون على استقطاب استثمارات كبرى

الوكيل الإخباري - زار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، مطرانيَّة الروم الأرثوذكس في عمَّان، وقدِّم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.

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وقال الخصاونة: "نقف بصلابة أمام أيِّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس".



وأكّد على العمل من أجل إشاعة أجواء التهدئة بما يضمن ويحافظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.



وأشار الخصاونة إلى أن "الأوضاع الماليَّة والنقديَّة ممتازة، ومقبلون على استقطاب استثمارات كبرى كدلالة على الموثوقيَّة بالبيئة الاستثماريَّة ومتانة الاقتصاد الأردني".