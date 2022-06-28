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الثلاثاء، 28-06-2022 09:05 ص

الخصاونة من العقبة: لم يعد هناك أي خطر لانتشار غاز الكلورين

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة صباح اليوم الثلاثاء، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة، وتم استئناف حركة الموانئ والمِلاحة بشكل كامل، بعد تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة.اضافة اعلان


وقال الخصاونة: "إن الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين".

وبين انه تمَّت إزالة جميع الأطواق الأمنيَّة والاحترازيَّة التي كانت قد وُضِعت أمس، والهواء أصبح سليماً بشكل تامّ بعد فحوصات أجرتها جميع الفرق المختصَّة.

وقال الخصاونة: " المعنيُّون أبلغونا أنَّه لم يعُدْ هناك أيُّ خطرٍ لانتشار غاز الكلورين والمنطقة أصبحت آمنة تماماً".

وأكد على أن جميع الجهود المبذولة منذ الأمس وحتى هذه اللَّحظة جاءت بمتابعة وإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ وليّ العهد الأمير  الحسين بن عبدالله

وكانت أعداد الوفيات ارتفعت جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا، فيما أصيب العشرات بينهم حالتين حرجتين تم نقلهما إلى عمّان.

 




 

 


 

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