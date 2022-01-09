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الأحد، 09-01-2022 06:42 م

الخصاونة : مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنّ مجلس الوزراء قرّر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية باختصارها على 4 شرائح جمركية، ما سينعكس إيجاباً على القطاع التجاري وسيخفف على المواطن ويرفع قدرته الشرائية. 

ولفت الخصاونة إلى أنه سيتم تخفيض التعرفة الجمركية إلى 5% على أغلب المواد المستوردة، والتي ليس لها نظير من الصناعات الأردنية.

وأوضح أن عددا كبيرا من المنشآت الاقتصادية أصبح يستفيد من معاملات إجراءات الترخيص الموحد، والتي خفضت المدة إلى يوم واحد بدلاً من 15 يوماً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة العمل ووزارة البيئة تعملان على نظام تفتيش سيُعمم على 9 جهات معنية بالتفتيش بهدف توحيد هذه العملية، وتقليل تعدد المرجعيات والاجتهاد الشخصي.

كما أكد الخصاونة أن القطاع الخاص قدّم اسهامات وطنية مقدرة، مبيناً أن القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة، ما يمثل نحو 40% من إجمالي العاملين بالمملكة، وهو يشكل حوالي ثلثي العملية الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته لزيادة فرص العمل.

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