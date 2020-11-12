الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين حادثة اطلاق النار على السفارة السعودية بمدينة لاهاي

انتشار وحدات من القوات المسلحة في شوارع المملكة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخصاونة : نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين

الجيش : سنضرب بيد من حديد

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية

ايجاز صحفي حكومي في رئاسة الوزراء

شكاوى من تأخر صدور نتائج فحوصات كورونا في إربد

الأمانة تحدد مصير لوحات الدعاية الانتخابية بعد إزالتها

ولي العهد يعزي وزير التربية بوفاة والدته




الخميس، 12-11-2020 05:40 م

الخصاونة : نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين

112020821513686177615


الوكيل الاخباري -  قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن الأردن دولة قانون ومؤسّسات، ولن نرتضي غير ذلك للوطن.
اضافة اعلان

وأضاف الخصاونة، أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة، وستحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، مشيرا إلى أن إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين، ولن تتهاون الحكومة حيالها.

وتحدث عن إنجاز استحقاق دستوري في ظلّ وضع وبائي معقّد، ولم تكن الدولة تمتلك خيارات بالتأجيل، قائلاً "أنجزت العملية الانتخابية إجرائيا بمنتهى النجاح وأجريت بتميز وبنسب انتخابية مقبولة في ظل الوضع الوبائي وباحترافية كبيرة".

وقدم الخصاونة اعتذاره بقوله "نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين"، وستجري الملاحقات القانونيّة بحقّ المخالفين، وهذه أولويّة حكوميّة لن تتهاون فيها.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود أولويّة لتشريع قانون يضبط استخدام المواطنين للأسلحة والذخائر.

وأعلن الخصاونة انتشار وحدات من القوات المسلحة الجيش العربي قبل الإيجاز الصحفي وتكثفت وانتشرت وحدات من الأمن العام، وقال "سيلقى كل من خالف القانون وكل من خالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة".

وتحدث عن "مخالفات جسيمة للقانون بالصورة العامة مع الأسف بعد إغلاق الصناديق ... وفي بعض المناطق تحديدا كان هنالك مخالفات جسيمة وهذه المخالفات بصدد أن نعالجها وعالجنا بعضها بالأمس ونحيي أفراد الأمن العام على جهدهم المستمر والدؤوب لحفظ أمن وسلامة المجتمع ونحيي قواتنا المسلحة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية الأردنية- %28أرشيفية%29

الخارجية تدين حادثة اطلاق النار على السفارة السعودية بمدينة لاهاي

11202011165158231735122

انتشار وحدات من القوات المسلحة في شوارع المملكة

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

112020817231322181056

الجيش : سنضرب بيد من حديد

720202710331965910650

الحواتمة: التجاوزات التي حدثت لن تمر دون عقاب

112020414326943149200

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية

أخبار متعلقة
10202013193425557036566

توضيح حكومي حول قرارات حظر التجول الليلي والاسبوعي

30353_1_1557146392

الملك يوجه باتخاذ أشد الإجراءات القانونية لحماية المجتمع

121459898_10157335026636786_6702773206413504394_o

دعوة من الرزاز إلى الخصاونة

38e19fdd-0978-4aed-9f48-14e37544ef58

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

10202012134015863718772

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن اصحاب السوابق

1020201615736499575093

رئيس الوزراء في مديرية الامن العام