الخصاونة: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والسفير التركي في عمان إسماعيل ارماز، عمق العلاقات التي تجمع الأردن وتركيا والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن يتطلع باهتمام إلى تعزيز علاقات التعاون مع تركيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.