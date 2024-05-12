الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

اعلام عبري : انتحار 10 ضباط وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر

8 إصابات بحريق شقة في عمّان

بلدية اربد : 17000 طن نفايات خلال نيسان الماضي

تجارة الأردن: أسعار مواد غذائية أساسية سجلت في الأردن انخفاضاً بلغ 5%

إندونيسيا: مصرع 11 شخصاً بينهم طلاب في حادث تصادم

أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى من شأنه أن يثير غيرة هتلر

الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

الرئيس الفلسطيني يخضع لفحوصات طبية

من الضفة .. الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا خلال 24 ساعة

الأحد، 12-05-2024 12:11 م

الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

GNXfvjPXcAACOtq


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء أهميَّة الإنجاز الأردني المتمثِّل برفع تصنيف المملكة الائتماني من وكالة موديز العالميَّة لأوَّل مرَّة منذ 21 عاماً.

اضافة اعلان

 

وكانت أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

 

وقال الخصاونة إن تقدُّم الأردن في تصنيف الوكالات الدَّوليَّة والنَّجاح في المراجعات الماليَّة مع صندوق النَّقد الدَّولي إنجاز مهمّ للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن نجاح الدَّولة في كبح جماح التضخُّم وتحقيق توازن في الميزان التِّجاري والحضور الدَّولي أمرٌ في غاية الأهميَّة ويعكس مَنَعة الدَّولة وقوَّتها.

وتابع: نحيِّي وزارة الماليَّة وطواقمها والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعيَّة والخدميَّة على جهودها في تحقيق هذا الإنجاز.

وبيّن أن الأردن مع الكلّ الفلسطيني، والحقّ الفلسطيني، والمصير الموحَّد للشَّعب الفلسطيني بدولة مستقلَّة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفق خيار حلِّ الدَّولتين.

وجدد الخصاونة رفض الأردن المطلق لأيِّ عمليَّات عسكريَّة إسرائيليَّة على رفح ورفض التَّهجير أو إيجاد أيِّ ظروف لتهجير أبناء الشَّعب الفلسطيني من الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة.

وشدد على موقف الأردن الثابت في دعم وإسناد الأشَّقاء الفلسطينيين، ولا يتناقض ذلك مع انتظام الحياة العاَّمة وسيرورتها والمضيّ في القرارات الحاسمة التي تبرز ثقة الدَّولة بقراراتها وقيادتها وإمكاناتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن القوي والمنيع هو الأقدر على دعم قضايانا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

سجن 4 أشخاص 3 سنوات مارسوا البلطجة ضد حاكم إداري وموظفي بلدية

301046_1_1530713164-4

8 إصابات بحريق شقة في عمّان

ط

"الوطني لحقوق الإنسان" يرحب بقرار الإفراج عن 485 موقوفا

1715506120623

بلدية اربد : 17000 طن نفايات خلال نيسان الماضي

ددد

تجارة الأردن: أسعار مواد غذائية أساسية سجلت في الأردن انخفاضاً بلغ 5%

1715449968115

إفتتاح فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024 بجامعة العلوم التطبيقية

أخبار متعلقة
مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715158329470

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين وخدمة قطاع الطاقة

441409676_750178750598701_7717486079003064719_n

نقيب المهندسين يرعى فعاليات ملتقى العقبة الهندسي الأول للجان الشبابية

333-8 (1)

الخصاونة يؤكد لعباس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

GLWnMrZWIAA0AHd

الخصاونة يستقبل رئيس مجلس الشورى السّعودي

1713181630873

الأمانة تحتفي باليوم الوطني للعلم