الخصاونة: نجاحنا في كبح التضخم والحضور الدولي يعكس قوة الأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء أهميَّة الإنجاز الأردني المتمثِّل برفع تصنيف المملكة الائتماني من وكالة موديز العالميَّة لأوَّل مرَّة منذ 21 عاماً.

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وكانت أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

وقال الخصاونة إن تقدُّم الأردن في تصنيف الوكالات الدَّوليَّة والنَّجاح في المراجعات الماليَّة مع صندوق النَّقد الدَّولي إنجاز مهمّ للاقتصاد الوطني.



وأضاف أن نجاح الدَّولة في كبح جماح التضخُّم وتحقيق توازن في الميزان التِّجاري والحضور الدَّولي أمرٌ في غاية الأهميَّة ويعكس مَنَعة الدَّولة وقوَّتها.



وتابع: نحيِّي وزارة الماليَّة وطواقمها والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعيَّة والخدميَّة على جهودها في تحقيق هذا الإنجاز.



وبيّن أن الأردن مع الكلّ الفلسطيني، والحقّ الفلسطيني، والمصير الموحَّد للشَّعب الفلسطيني بدولة مستقلَّة ذات سيادة على حدود 4 حزيران 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفق خيار حلِّ الدَّولتين.



وجدد الخصاونة رفض الأردن المطلق لأيِّ عمليَّات عسكريَّة إسرائيليَّة على رفح ورفض التَّهجير أو إيجاد أيِّ ظروف لتهجير أبناء الشَّعب الفلسطيني من الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة.



وشدد على موقف الأردن الثابت في دعم وإسناد الأشَّقاء الفلسطينيين، ولا يتناقض ذلك مع انتظام الحياة العاَّمة وسيرورتها والمضيّ في القرارات الحاسمة التي تبرز ثقة الدَّولة بقراراتها وقيادتها وإمكاناتها.



وأكد رئيس الوزراء أن الأردن القوي والمنيع هو الأقدر على دعم قضايانا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

