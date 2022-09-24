الخصاونة: ندرك وجود أزمة ثقة مع المواطن والحكومة جاءت في ظرف استثنائي

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، اليوم السبت، إن رؤية التَحديث الاقتصادي تهدف للوصول إلى نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5.5% وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين خلال 10 سنوات.

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وبين الخصاونة، خلال لقائه أبناء محافظة الطفيلة، على هامش افتتاح مستشفى الطفيلة الحكومي، أن الحكومة تدرك وجود أزمة ثقة بينها وبين الأردنيين.



وأشار إلى أن آفاق الاستثمار في الأردن واعدة، وأن الحكومة أقرت في قانون الاستثمار تسهيلات وحوافز تصل الى إعفاء من ضريبة الدخل.



وأردف رئيس الوزراء، أن فريقه الوزاري أتى في ظرف استثنائي، ومستمر في عمله بتحديث القطاع العام وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات.





