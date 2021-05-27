الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 05:31 م

الخصاونة: نريد الارتقاء بالشراكة مع مصر

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا وبحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي والسفير المصري في عمان شريف كامل.
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وأكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الاردن وجمهورية مصر العربية وتميزها في المجالات كافة وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل انموذجا في علاقات التعاون المشترك.

كما أكد رئيس الوزراء توفر الإرادة السياسية للارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين الشقيقين بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الاردن للتعاون الذي تبديه جمهورية مصر العربية مع الاردن في مجالات الطاقة والذي يأتي تجسيدا حقيقيا لعلاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

 




 

 


 

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