الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين السلع الأساسية وبمخزون كافٍ وبأسعار مناسبة.

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وقال الخصاونة " نسعى بكل السبل لتجنب الحظر الشامل ونتطلع إلى فتح القطاعات خلال الصيف المقبل".

وتابع "نُقدر للقطاع الخاص دوره الوطني خلال الجائحة وفي مختلف الظروف".

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