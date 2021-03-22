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الإثنين، 22-03-2021 10:27 ص

خلال اجتماع في "الصناعة والتجارة"

الخصاونة : نسعى بكل السبل لتجنب الحظر الشامل

خص
رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،  خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين السلع الأساسية وبمخزون كافٍ وبأسعار مناسبة.

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وقال الخصاونة " نسعى بكل السبل لتجنب الحظر الشامل ونتطلع إلى فتح القطاعات خلال الصيف المقبل".

 

وتابع "نُقدر للقطاع الخاص دوره الوطني خلال الجائحة وفي مختلف الظروف".

 

 

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