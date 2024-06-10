الإثنين 10-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 10-06-2024 10:35 ص

الخصاونة .. نمضي بثبات خلف الملك

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وقال الخصاونة عبر منصة X الاثنين: "في ذكرى الثَّورة العربيَّة الكبرى ويوم الجيش، نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات نشامى قوَّاتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنيَّة وشهدائنا الأبرار. ونمضي بثبات خلف جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سموُّ وليّ عهده الأمين، متمسِّكين بمبادئ الثورة العربية الكبرى في سبيل رفعة وطننا وأمَّتنا".

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